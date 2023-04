Verstilde sprookjes uit het depot van Drents museum te zien in Veendam

Da Vinci, Titiaan, Rubens

Voor de Noordelijke figuratieve schilderkunst is Röling toonaangevend geweest, weet Vister: "Hij wordt bewonderd als een van de grote figuratieve schilders in naoorlogs Nederland. En als een persoonlijkheid die, tot op de dag van vandaag, generaties kunstenaars inspireert. Hij was een pionier, als ik het zo mag zeggen."

"In de jaren '60 en '70 heerste echt er een dogma dat je op de kunstacademies het abstract expressionisme moest aanhangen. Je moest in je kunst de problemen van de wereld aankaarten. Maar Röling, die was vooral geïnspireerd door de klassieke kunstgeschiedenis, waar hij heel veel over weet, hij wilde mensen als Da Vinci, Titiaan, Rubens en Jan van Eijck volgen."

"Maar ja, de figuratieve schilders, die werden gezien als ontzettend ouderwets in die jaren en fijnschilderkunst was absoluut not done", vertelt Vister. "Maar uiteindelijk bevocht de noordelijke figuratieve schilderkunst toch haar plaats en Röling, ook als docent was verbonden aan de Academie Beeldende Kunst Minerva en de Klassieke Academie, was daar zeker debet aan."

Een zweem van poëzie en intimiteit

Misplaatst in de tentoonstelling lijkt een schilderij dat een tegelvloer voorstelt. Vister knikt: "Inderdaad, thema natuur, groei en bloei, wat doet die dode vloer ertussen? Maar kijk er nog eens naar, dan zie je dat dat niet per se begonnen is om de tegels. Het gaat eigenlijk om het zonlicht, dat speelt de hoofdrol. Dus de natuur komt er op die manier in tevoorschijn."

Het realisme van Röling is niet spijkerhard, werkt eerder dromerig en sprookjesachtig. Vister: "Ik denk dat de meeste werken van Matthijs Röling wel een zweem van poëzie en intimiteit hebben. Het zijn immers geen foto's, maar interpretaties van de werkelijkheid, dat is de kracht. Het is ook zo dat hij op een gegeven moment helaas een aandoening kreeg waardoor hij minder precies kon werken en bijna noodgedwongen meer naar het impressionisme is gegaan. Maar hij omarmt die verandering ook, dus dat is wel een interessante wending."