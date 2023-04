Invasieve exoten bedreigen Drentse natuur

"Wat we doen is de groeiplek goed afbakenen zodat we precies weten waar de plant staat en waar de wortels in de grond zitten en juist dat deel afgraven", legt Veenstra uit. "De grond wordt vervolgens met een minikraantje via een zeef over een loopband in de trommel gebracht. De trommel wordt met open vuur tot een graad of zestig, zeventig graden verhit. Doordat de grond door de verhitte trommel loopt en verwarmd wordt, sterven de plantendelen af.