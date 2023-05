Drentse vrijwilligers luisteren naar oproep leiders inheemse volkeren

Boswachter Kees van Son heeft 'zijn' vrijwilligers in Nationaal Park Drentsche Aa bedankt voor hun inzet met een filmavond. Tijdens de avond werd de documentaire KIVA - the call of the wisdom keepers vertoond van Marijke Kodden.

"We hebben een groep van wel tweehonderd vrijwilligers", vertelt Van Son. "Die zijn we hartstikke dankbaar voor het werk dat zij voor ons verzetten en we wilden wat terug doen. Deze film sprak mij erg aan. Ik had een film van James Bond kunnen uitkiezen, maar ik vond dit gepaster. Ik heb 'm nu twee keer gezien en vind het heel hoopgevend."

Oproep

De documentaire brengt leiders van inheemse volkeren in beeld die bij elkaar komen in KIVA ceremonies. Ze roepen op om meer in harmonie met de aarde te leven. De ceremonie is duizenden jaren oud en werd in de jaren zestig van de vorige eeuw 'herontdekt' door de Mexicaanse medicijnman Raymundo Tigre Perez. De maker van de documentaire heeft een aantal van dergelijke ceremonies bijgewoond en was meteen al onder de indruk.

Inheems

"Het was in Borculo op een boerenlandje", herinnert Kodden zich. Het voorgaande jaar waren daar een stuk of zes leiders van inheemse volkeren samengekomen, dus dat had ik verwacht. Maar ik kom daar en er zitten vijftig leiders uit de hele wereld bij elkaar. Ik heb best veel gereisd en ineens werd het me duidelijk dat ik eigenlijk altijd onbewust op zoek was naar oorspronkelijk en inheems. En dan nu zo'n samenkomst op vijftig kilometer van waar ik geboren ben, dat kon mijn hoofd even niet bevatten."