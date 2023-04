Vrijwilligers onderhouden het Kyllotsbos: 'We zijn er supertrots op'

"Ik ben hier in 1992, 1993 gestart als vrijwilliger. Inmiddels hebben we de werkzaamheden weten uit te breiden naar onze kleine zorgboerderij." Johan Wiltvank is samen met Rian van Eijden eigenaar van zorgboerderij Eeckenhout in Smilde. "Doordeweeks voeren we hier activiteiten uit, zoals het onderhoud van de paden en het bosmeubilair en het opruimen van vuilnisbakken."

Het onderhoud is dankbaar werk. "Op zondag is het hier een drukte van belang, voornamelijk met mensen uit het dorp", vertelt Radix. "Het heeft dus echt wel een belangrijke functie. Je kunt even lekker de natuur in, in 'n uurtje ben je het terrein rond. Het is gevarieerd en er staan verschillende bankjes dus even een zonnetje pakken is echt wel leuk."