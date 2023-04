Een ontmoeting met 19 kraanvogels: 'Puur genieten'

Het is één van de parels van de Drentse natuur, de sierlijke kraanvogel die sinds de eeuwwisseling onze provincie heeft teruggevonden. Sinds 2001 broedt de trekvogel in het Fochteloërveen en breidde sindsdien zijn territorium uit naar onder andere het Hart van Drenthe en het Dwingelderveld.

Tijdens ROEG!-opnames nabij Wapserveen hebben boswachter Tineke Bouwmeester en presentator Loes van der Laan het geluk om een groep van maar liefst negentien kraanvogels te zien. "Puur genieten", verzucht Bouwmeester. "Ik denk dat een deel hiervan in het Fochteloërveen verblijft."

Het broedseizoen is in april gestart. De paartjes nestelen op de grond en brengen jaarlijks één nest voort met meestal twee eieren . Vader en moeder broeden om de beurt terwijl de ander voedsel zoekt en uitkijkt voor gevaar. De jongen verlaten meteen het nest en leren binnen ongeveer negen weken vliegen.

Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de Drentse kraanvogels. Landelijk hadden 42 broedparen een nest en zorgden voor 26 uitgevlogen kuikens. De meeste jongen kwamen uit het noorden, in Drenthe en Friesland brachten 30 nesten 17 kuikens voort. Het merendeel van die nesten lag in het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.