Onkruid of lekkernij: kinderen leren welke planten eetbaar zijn

Zevenblad is een hardnekkig onkruid maar ook een lekkernij die in verschillende gerechten past. "Als je niks doet, wordt het steeds meer", weet Ter Bork. "Maar als je er elk jaar lekker van kookt, in de salade of in de soep, dan houd je er weinig van over." Zevenblad wordt ook wel tuinmansverdriet genoemd omdat het zo woekert. De plant bevat onder andere vitamine C, kalium, calcium en magnesium en kan klaargemaakt worden zoals spinazie.