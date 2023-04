Vogels kijken in de ROEG! Hoek

De ROEG! Hoek reist door de provincie en is neergestreken in de bibliotheek van Vledder. In de tijdelijke expositie wordt de Drentse natuur in het zonnetje gezet. Je vindt er speurtochten, boeken over de natuur en fragmenten uit het tv-programma ROEG!. Ook worden er activiteiten georganiseerd.

Vogelaar Anouk van Holst komt op 2 mei naar de bibliotheek voor een vogelexcursie.

Vogelen

Vogels hoor en zie je overal, in de achtertuin, op straat, in het bos en op de hei. Het wordt nog leuker als je ze herkent. Tijdens een eerdere lezing heeft Van Holst uitgelegd hoe je dat doet en wat je daarvoor nodig hebt. Dat wordt nu in de praktijk gebracht. Maar ook zonder dat je de lezing hebt gevolgd kun je aansluiten bij de excursie. Van Holst verwacht een aantal bossoorten te zien waaronder de boomklever en -kruiper, de winterkoning, het roodborstje en hopelijk een goudhaan of vuurgoudhaan.

Interesse

Van Holst is tien jaar actief als vogelaar. Ze geeft excursies en doet mee aan vogeltellingen. "Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in vogels. Ik vond het vooral prachtig om bij opa en oma op de boerderij de voedertafel in de gaten te houden. In mijn puberjaren ben ik het een beetje uit het oog verloren, maar tijdens de studie begon het toch weer te kriebelen. Ik heb nu tien jaar lang een verrekijker."