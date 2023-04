Van onderduiker in de Veenkoloniën tot hofleverancier van schoenen

"Ik heette toen Piet"

Op weg naar een volgend onderduikadres moet Aby vanuit het Westen van het land met een trein naar Assen: "Dat was een gevaarlijk avontuur. Onderweg vlogen Engelse gevechtsvliegtuigen over. Ze schoten met mitrailleurvuur. In de trein controleerden de Duitsers de passagiers. Mijn koerier bevond zich voor de veiligheid aan de andere kant van de wagon. Net voordat ik aan de beurt was, stopten de Duitsers. Op het station Assen glipte ik langs de landwacht. Ik ben vaak door het oog van de naald gekropen."

In Gasselternijveen hervindt hij tot zijn blijde verrassing zijn broer Jack; " Ik kon hem nauwelijks verstaan. Binnen de kortste keren had hij het Drents-Gronings dialect geleerd. Net als ik werd hij geholpen door de Trouwgroep. Jack verbleef bij de koster. Ik kon er slechts een nacht blijven."

In Gieterveen krijgt hij een schuilplaats in een grote schuur, achter een hoge muur van stro. Daar waren zo'n twaalf onderduikers verborgen. Verzetsmensen, Joden, vluchtelingen met verschillende achtergronden: "De namen van de onderduikers herinner ik me niet. Het was beter om geen namen te kennen. Je bezat weinig informatie, zodat je ook weinig zou kunnen vertellen mocht je in handen vallen van de Duitsers. De naam van de boer herinner ik me ook niet goed. Was het Van der Veen? Zeker weet ik het niet. We hadden trouwens allemaal nepnamen. Ik heette toen Piet."

Aby de Lange overleeft, dankzij de inzet van de dapperen die hem en vele anderen verborgen hielden. Wonderlijk genoeg overleeft zelfs het hele gezin de Lange de oorlog: "Mijn vader, moeder, Jack en ik, alle vier bleken we de oorlog overleefd te hebben. Een ongelooflijk groot wonder. Ik heb er geen woorden voor. Mijn ouders waren levend uit Auschwitz thuisgekomen. Volgens mijn vader is dat slechts één ander echtpaar overkomen. Mijn ouders waren wel getekend door de verschrikkelijke kampervaringen. Het hoofd van mijn vader was beschadigd. Hij zag er nog steeds uit als een gevangene. Mijn moeder had tuberculose. Het zou enkele jaren van herstel vergen. Elke nacht beleefde ze nachtmerries. Bijna alle andere familieleden zijn vermoord."