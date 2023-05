Ga mee op pad tijdens de ROEG! Dag

ROEG! houdt een feestje, midden in de natuur. Op zaterdag 13 mei vieren we ons tienjarig jubileum met een ROEG! Dag. Er staan diverse gratis excursies voor jong en oud op het programma. Je bent van harte welkom, meld je aan en ga mee op pad.

De ROEG! Dag is in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten, aan de Benderse 22 in Ruinen.

Het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is op 13 mei open zoals gebruikelijk. Er is deze dag een extraatje voor kinderen: zij mogen een kunstwerk maken. Haal bij de balie een natuurschilderijtje. Beplak dit met vondsten uit de natuur, bijvoorbeeld bloemetjes, veertjes, grasjes. Aan het eind van de dag neem jij je eigen natuurschilderij mee naar huis!

De ROEG! Dag is op zaterdag 13 mei, van 8.30 tot 16.30 uur, in en om het Bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten, aan de Benderse 22 in Ruinen. Je mag gratis mee met de excursies, vooraf aanmelden is verplicht. Let op: er geldt per excursie een maximumdeelname, vol = vol.