Kanjers van vrijwilligers gezocht voor de Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is een inspiratieprijs en bedraagt 5.000 euro. De prijs wordt samen met de Drentse Anjer Prijs uitgereikt op vrijdag 3 november 2023. De Drentse Anjer Prijs gaat naar een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat.

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. Een jury bekijkt of er in de afgelopen periode een uitzonderlijke prestatie geleverd is waarbij gelet wordt op zowel kwaliteit als bereik. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van 5.000 euro.