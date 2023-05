Dit weekend in de Drentse natuur: 6 en 7 mei

Sinds het midden van de negentiende eeuw mondt de Drentsche Aa uit in het Noord-Willemskanaal. In 2006 is de benedenloop van de Drentsche Aa hersteld en stroomt het water door de polders tussen Haren en Paterswolde in de Oude Aa. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt duidelijk tijdens deze excursie zondagochtend. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Op deze website vind je meer informatie.