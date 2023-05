Het Vlinderommetje in Zuidwolde is van alle markten thuis

De Natuurvereniging in Zuidwolde bestaat vijftig jaar. Een van de dingen die zij gerealiseerd hebben is de Vlindertuin Zuidwolde en het bijbehorende Vlinderommetje. Dat is een wandelroute van tien kilometer in de directe omgeving van het dorp gericht op vlinders, libellen en andere insecten. Maar wandelaars kunnen ook genieten van wilde planten, vogels en ander natuurschoon.

De vlindertuin is het startpunt van het ommetje. In 1998 is die tuin aangelegd als onderdeel van een vlinderproject van de natuurvereniging. Dankzij de vele nectar- en waardplanten komen er veel verschillende soorten vlinders voor. Voorzitter van de vereniging Joop Verburg laat een paar van de hoogtepunten uit de wandelroute zien.

Toevluchtsoord

"Wat mij zelf heel erg opvalt is dat we in de loop van de jaren steeds meer wilde planten de ruimte hebben gegeven", vertelt Verburg die zelf al jaren betrokken is bij de natuurvereniging. "We komen steeds meer tot de conclusie dat wilde planten zowel voor de vlinders als voor de rupsen belangrijk zijn, maar ook voor alle andere insecten."

In de vlindertuin wijst hij planten aan zoals voorjaarsganzerik, wondklaver en boerenwormkruid. Op een kalkrijk stukje voelt het duifkruid zich thuis. "Planten waar allerlei insecten op afkomen en hun voordeel mee doen. Ze hebben elk hun eigen vrienden, vijanden natuurlijk ook, maar vooral onder insecten veel vrienden die op deze planten leven."

Stamppot

In de vlindertuin valt een onverwachte verschijning op. Waarom heeft Verburg hier boerenkool staan? "Die komt uit mijn volkstuin hiernaast. Alles wat over is van de boerenkool, een groot deel van de bladeren heb ik er al vanaf geplukt, plant ik over naar de vlindertuin. Dit gaat over een paar dagen bloeien en dan heb je extreem vroeg al aanvullende bloempjes waar de witjes die nu rondvliegen nectar kunnen halen en bladeren waarop ze eitjes kunnen leggen."

De boerenkool wordt ook ingezet om rupsen te kweken voor de levende tentoonstelling die begin juni plaatsvindt.

Bijenhotel

Neem onderweg even de tijd om stil te staan bij het bijenhotel. "Het kijken naar wilde bijen is geweldig leuk", aldus de website van de natuurvereniging. "Aan de achterkant hangt een paneel met veel informatie over het leven van wilde bijen. Het hotel staat in de ecologisch beheerde randzone van het dorp met een overvloed aan wilde planten waaronder zandblauwtje, biggenkruid, duizendblad, havikskruid en kleine klaver."

De bijen voeren verschillende activiteiten uit. "Ze komen met stuifmeel binnen of ze gebruiken zand of kleine steentjes om de nestopening dicht te metselen. Soms zie je dat bijen hun broedcellen eerst behangen of beplakken met stukjes blad of bladharen."