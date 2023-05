Wildcam: bever laat zijn krachten zien

Natuurbeschermer Tonnie Sterken houdt het Drentsche Aa-gebied in de gaten met zijn wildcamera's en deelt de bijzondere beelden regelmatig met ROEG!. Dit keer heeft hij een heldhaftige bever in beeld die twee visotters verjaagt.

Tussen 2008 en 2012 zijn 28 bevers uitgezet in de Drentsche Aa en de Hunze. Sindsdien is de populatie uitgegroeid tot zo'n driehonderdvijftig exemplaren die zich over Drenthe en Groningen verspreid hebben.

"Het zijn een moeder en jong die verjaagd worden", vertelt Sterken over de otters. "Vaak gebruiken ze slootjes die bevers gegraven hebben. Ze jagen daar vis in en vangen die aan het uiteinde. Ik denk dat ze elkaar in het slootje tegenkwamen en dat er een ruzie ontstond. De bever gedraagt zich in mijn ogen erg sloom maar als het er op aan komt..."