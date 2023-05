Het roodgatje heeft een rood gatje

De vlindertuin in Zuidwolde is ingericht om het vlinders naar de zin te maken met veel inheemse nectar- en waardplanten. Andere insecten plukken daar ook de vruchten van, zoals wilde bijen.

In ons land komen een kleine vierhonderd wilde bijen voor, zoals zandbijen en metselbijen. De meeste van deze bijen leven alleen, in tegenstelling tot honingbijen en hommels die samen in één nest leven.

Vlindertuin

De vlindertuin is in 1998 aangelegd door de Natuurvereniging Zuidwolde in samenwerking met de plaatselijke volkstuinvereniging. Voorzitter van de natuurvereniging Joop Verburg is regelmatig te vinden in de tuin. Hij plukt een mooi gekleurde wilde bij van een paardenbloem.

Roodgatje