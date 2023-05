Dit weekend in de Drentse natuur: 13 en 14 mei

ROEG! bestaat dit jaar tien jaar. Het natuurprogramma werd in de lente van 2013 voor het eerst op TV Drenthe uitgezonden. Een decennium lang natuurnieuws: dat is wel reden voor een feestje. Zaterdag wordt het jubileum gevierd met een ROEG! Dag. In en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen worden diverse excursies voor jong en oud gehouden. Ze zijn gratis toegankelijk, je bent van harte welkom, maar moet je wel even vooraf aanmelden. Meer informatie vind je hier