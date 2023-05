Bevers en vissers vissen in dezelfde vijver

Concurrentie

's Winter eten bevers vooral bast en twijgen van houtige gewassen en wortelstokken. In de zomer komen daar kruidachtige planten en boombladeren bij. Vissers hoeven geen concurrentie te vrezen. "Ik denk zelfs dat ze profijt van de bevers hebben want zij creëren omstandigheden waar de vissen het heel goed op doen", aldus De Jonge-Stegink. "Ze gooien zo nu en dan een boom om die in het water belandt. Veel takken blijven langs de oever in het water liggen en dat zorgt voor schuilmogelijkheden voor vissen."