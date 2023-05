Vrijwilligers helpen bij ontwikkeling voedselbos

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Drentse natuur. Daarom nemen we regelmatig een kijkje bij een van de groepen die jaarlijks veel werk verzetten. Op de Hooijershoeve in Koekange helpen zij bij de inrichting van een voedselbos.

"We planten een heggetje langs dit pad", wijst Jurre Brouwer van Landschapsbeheer Drenthe. "Het wordt geen heg zoals je die normaal gesproken in tuinen ziet. We hebben hier meer ruimte en het hoeft niet zo strak. In plaats van vier plantjes per meter planten we één plantje per meter zodat de struik meer zijn eigen vorm kan aannemen."