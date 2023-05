Vlindertuin Zuidlaren: 'Een zo goed mogelijk huishouden voor vlinders'

Onderhoud

Soms wordt er wat omgegooid in de tuin. "Hier hebben we twee jaar lang zaaigoed gehad, maar het is niet goed opgekomen", vertelt vrijwilliger Guus Maree. "We hebben besloten om dit perceel kweekgrasvrij te maken en er weer een bloemendeel van te maken met vaste planten." De klus is Maree op het lijf geschreven. "Ik mag graag fysiek bezig zijn. Wat ook mooi is als je hier meedraait in de groep, is dat je leert van anderen. Je leert hoe compost maken werkt, je leert wat planten wel of niet nodig hebben aan nutriënten. Dat vind ik prachtig. Al ben ik nog niet zo goed ingevoerd in alle plantennamen, ik heb al wel veel kennis opgedaan."