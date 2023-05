'Autochtone bomen en planten zijn kostbaar erfgoed'

Autochtone bomen en planten zijn er steeds minder in ons land. De helft van de soorten is zeldzaam of wordt bedreigd. Daarom vragen Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe aandacht voor de oorspronkelijke beplanting van onze provincie.

Ecoloog en natuurhistoricus Bert Maes is een van de sprekers op een symposium dat ingaat op het behoud van oorspronkelijke natuurbossen. Dertig jaar lang inventariseerde hij de wilde flora in ons land, wat resulteerde in het verschijnen van de Atlas wilde bomen en struiken in 2021.

Behoud

Bomen en planten zijn autochtoon als ze afkomstig zijn uit wilde populaties die duizenden jaren op dezelfde plaats voorkomen. "We willen graag dat er een groep mensen ontstaat die meehelpen bij het behoud van autochtone bomen en struiken", vertelt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe. "Nog maar drie procent van al het plantgoed is autochtoon en dat willen we behouden of versterken."

Oud bos

Maes verzorgt na het symposium samen met collega's René van Loon en Lodewijk van Kemenade een excursie in het Lieverder Noordbos, een van de best bewaarde natuurbossen in Drenthe. "Dat komt doordat deze bossen extensief gebruikt zijn. Er is niet veel moeite gedaan om allerlei nieuwigheden aan te planten zoals in de meeste bossen in Nederland. Buitengewoon interessant vanuit natuurerfgoed bezien. Dit is bosgierstgras, een van de indicatoren die laat zien dat dit een oud bos is."