Nauwelijks zichtbaar maar 'fascinerend': prehistorische akkers op het Dwingelderveld

Raatakkers zijn min of meer vierkante of rechthoekige, aaneengesloten stukjes grond waar landbouw bedreven werd in de prehistorie, vanaf de late bronstijd tot in de Romeinse tijd. Dit soort akkers komt voor in Noordwest-Europa, waaronder ook in Nationaal Park Dwingelderveld.

Boswachter Tineke Bouwmeester laat een afbeelding van een satellietkaart zien. "Hoe donkerder, hoe hoger het reliëf in het landschap. Hier zie je de raatakkers, walletjes met daarbinnen een kleine akker. In het landschap is het heel moeilijk te zien, zeker nu de natuur ontploft is in de lente."

Onderzoek

Bouwmeester laat eerst een proefsleuf zien waar studenten van de RUG in 2014 bodemonderzoek hebben gedaan. "Dit is uitgegraven, de aarde is naar de kant gegaan en dat is nu weer begroeid. Uit de sporen die gevonden zijn, konden de onderzoekers afleiden dat primitieve granen zoals spelt en emmertarwe verbouwd werden op die akkers."

Granen

Spelt is een eenjarige plant uit de grassenfamilie en behoort tot het geslacht Tarwe. De oudste vondsten in Europa komen uit de zuidelijke Kaukasus en stammen uit 4.000 tot 5.000 v. Chr. In de bronstijd was het de belangrijkste graansoort in het midden van Europa. Emmertarwe is nog ouder en werd bijna twintigduizend jaar geleden al gegeten door jager-verzamelaars.