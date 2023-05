Ontdekkingstocht naar het verleden in 'schatkamer' Holtingerveld

Wie goed kijkt, kan de geschiedenis van het Holtingerveld in het landschap terugzien. Het boek 'Leestekens in het Holtingerveld' laat de sporen uit het verleden zien. Het komt deze maand uit en nodigt uit om zelf die sporen te gaan ontdekken.

Wegwijzers

Die leestekens zijn een soort wegwijzers, denk aan een steen of een paal, die je kan vinden op het veld. Elk leesteken brengt een verhaal over de geschiedenis van het Holtingerveld. Over hunebedbouwers, rendierjagers en de turfwinning bijvoorbeeld. De verhalen zijn heel gevarieerd, van de eerste bewoners zo'n 14.000 jaar geleden tot de actuele stand van de flora in dit gebied. Hans Dekker, ecoloog van de provincie Drenthe, leverde over de huidige vegetatie een bijdrage.