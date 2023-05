Outdoor kunstexpo in het Spaarbankbos geopend

In het Spaarbankbos in Hoogeveen zijn 23 kunstwerken te bewonderen. Ze hebben een plek gekregen in bomen, aan takken en op de grond. Deze expositie hoort bij de zevende editie van het kunstproject Buitenlucht die vandaag werd geopend door Mark Tuit, wethouder cultuur van de gemeente Hoogeveen.

Verdeeld over een twee kilometer lange route is hedendaagse figuratieve, abstracte en conceptuele kunst geplaatst. Elk kunstwerk is van een andere maker, de meesten uit Noord-Nederland. Daarnaast wordt in hotel restaurant De Spaarbankhoeve, dat midden in het bos ligt, kwetsbaar werk geëxposeerd. De tentoonstelling is vrij toegankelijk en is te bezoeken tot 1 oktober.

Transformatie