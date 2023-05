Vogelwacht Uffelte e.o. viert jubileum met Vogelfestival

Nestkasten

Niet alleen uilenballen pluizen is een secuur werkje, ook het bouwen van een nestkastje moet precies gebeuren. "In de nestkast moet voldoende ruimte zijn voor het nest dat de vogel gaat bouwen", vertelt vrijwilliger Willem Wobben. "Hij moet voldoende ruimte hebben om erin te kunnen komen en het moet niet te klein zijn van binnen. Twaalf bij twaalf centimeter is een perfecte maat. De diepte moet zeker dertig centimeter zijn. Als de vogels verder naar beneden zitten, kunnen roofdieren er niet bij."

Vrijwilligers

"We hebben echt wat te vieren en we hebben vooraf bedacht hoe we dat wilden doen", vertelt Bijl. "De vrijwilligers willen ook wel eens naar buiten treden want ze lopen meestal in het veld. Hier kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn. En misschien komen er nieuwe vrijwilligers bij, we kunnen altijd mensen gebruiken." Mees de Ruiter is een tevreden bezoeker: "Ik heb net een vogelbingo gedaan en een vogelhuisje gemaakt, ik heb een sleutelhanger en een paar fossielen gekocht. Nu ben ik een beetje aan het rondkijken wat ik nog meer kan doen."