Jonge oehoe geringd: 'Wil je iets beschermen, dan moet je er alles van weten'

De oehoe is de grootste uil van Europa en staat bovenaan de voedselketen. In 2019 werd voor het eerst een nest van deze roofvogel in onze provincie aangetroffen, in het Drents-Friese Wold zijn toen drie kuikens gezien. Sindsdien is de oehoe aan een voorzichtige opmars bezig en vorig jaar zag expert Hans Hasper zeven territoria.

Om goed in de gaten te houden hoe het met de soort gaat en of er beschermingsmaatregelen nodig zijn, worden jonge vogels geringd. ROEG! kijkt mee bij het ringen van de jongen van een nieuw nest in Zuidwest-Drenthe.

Verstoppertje

De drie uilskuikens worden grootgebracht in een oud haviksnest. Ze zijn een week of acht oud en hebben al een behoorlijk formaat maar zijn niet zomaar te vinden. Op een avond in mei speuren Hasper en collega-expert Arjen de Haan de bosrijke omgeving van het nest af. De jongen moeten in de buurt zijn, maar ze weten zich heel goed te verschuilen. Ook de ouders, enorme vogels die in de buurt moeten zijn, worden niet door Hasper en De Haan waargenomen. Sporen zijn wel overal zichtbaar en restjes prooi leiden uiteindelijk, na een uur of twee zoeken, naar een van de jongen. Het ringen wordt voorzichtig maar snel gedaan zodat het jong er zo min mogelijk stress van ondervindt.

Bescherming

Het jong is rustig, maar maakt wel een hard klapperend geluid met de snavel, "Als ze gevoerd worden door de ouders hoor je ook het snavelklapperen", aldus Hasper. "Het is meer een geluid van opwinding. Het ringen kan absoluut geen kwaad. De ringen zitten ruim en zijn heel licht. Er zijn oehoes teruggemeld die heel oud zijn, ze hebben er absoluut geen last van. Het duurt maar even, ze zijn het nu al weer vergeten. En het levert ons een schat aan informatie op om de oehoe te beschermen."

Informatie

Het ringen van jonge oehoes wordt niet zomaar gedaan. "De soort is nog heel kwetsbaar, vooral in Nederland. Er gaan nog veel dieren dood en we hebben geen flauw idee waarom dat is", aldus Hasper. "Om daar achter te komen, en ook om uit te vinden hoe oud ze worden, waar ze heen vliegen en hoe lang ze erover doen, die informatie halen we uit ringen. Wil je iets beschermen dan moet je er alles van weten."