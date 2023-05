Boswachter Evert Thomas, bekend gezicht bij ROEG!, neemt na 40 jaar afscheid

Aan alles komt een einde, zo ook aan het optreden van boswachter Evert Thomas in ROEG!. Na een meer dan veertig jaar durende carrière als boswachter, waarvan het grootste deel bij Staatsbosbeheer, gaat Thomas met pensioen.

Vanaf het begin van ROEG! was Thomas bij de tv-uitzendingen betrokken. Naar eigen zeggen waren er zoveel hoogtepunten dat een uitputtend overzicht ondoenlijk is. Daarom vroegen we de boswachter naar een aantal van zijn favoriete plekken in de Drentse natuur.

Schoonloër Strubben

"Elk seizoen vind ik prachtig, maar in de lente word ik blij van alle bloemen die dan tevoorschijn komen." Thomas staat midden in de Schoonloër Strubben, een natuurgebied ten noorden van Schoonloo. Het is een restant van de eikenbossen die hier vroeger stonden. "Ik woon al vijfendertig jaar bij Schoonloo en kom hier regelmatig. Grote muur en de blauwe bosbes staan ook in bloei, als je goed kijkt zie je kleine klokjes hangen. En de lelietjes-van-dalen. Die horen hier thuis, samen met het dalkruid dat er vlak achter staat. Verderop staat ook nog de zeldzame zevenster, met zeven witte bloemblaadjes per bloemetje."

Stronken

Strubben of strobben is in veel streken een naam voor de stronken van bomen en heesters die bij het kappen zijn blijven staan. In Drenthe zijn schapen verantwoordelijk voor het ontstaan van de grillig gevormde bomen. "Het gebied dankt zijn naam aan dit soort eikenplukken", wijst Thomas. "Een mooi gezicht, al die stammen. Het zijn er een stuk of elf, twaalf. Helaas is hier sprake van een enorme toename van bosopslag. Het gebied dreigt dicht te groeien dus we moeten er wel af en toe wat aan doen."

Dat is een mooi klusje voor de opvolgers van Thomas. Kijk hier een van de ROEG!-uitzendingen in de Schoonloër Strubben terug.