Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 mei

Wandeling Emmerdennen

Twee weken lang zijn er lezingen, excursies en rondleidingen waarin De Hondsrug UNESCO Geopark centraal staat. Zo is er zondagochtend een sportieve wandeling door de Emmerdennen. Het kronkelende pad loopt dwars door bospercelen, langs het Zandmeertje en over de Haantjebakduin. De gids vertelt over de flora en fauna en archeologische bijzonderheden die onderweg te zien zijn. Bezoek deze website voor het volledige programma.

Mammoetdagen

Ga terug in de tijd en ontdek hoe ons land er tijdens de laatste ijstijd uitzag. Een kaal en uitgestrekt landschap, begroeid met grassen en kruiden en doorkruist door mammoeten, sabeltandtijgers en wolharige neushoorns. In het Hunebedcentrum maak je kennis met mensen uit de prehistorie en zie je hoe zij toen leefden. Er zijn ook experts aanwezig die archeologische vondsten determineren. Op de website van het Hunebedcentrum vind je meer informatie over deze dagen.

Dag van het Nationaal Park

Zondag wordt de Dag van het Nationaal Park gevierd in de Drentsche Aa met meerdere excursies en activiteiten. Een drieluik van portretten laat de bijzondere relatie zien die jonge en oude Drenten hebben met het natuurgebied. De Drentsche Aa is één van de drie nationale parken die onze provincie rijk is. In Nederland zijn eenentwintig parken. De dag is in het leven geroepen om stil te staan bij de schoonheid van de nationale parken. Het thema dit jaar is 'voortbouwen op onze wortels'.