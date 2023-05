Parende groentjes op het Dwingelderveld

De mannetjes houden zich samen op in een struik totdat een soortgenoot voorbij vliegt. Is het een vrouwtje, dan volgt een volhardende achtervolging. Is het vrouwtje klaar om haar eitjes af te zetten, dan fladdert ze traag rond. Ze landt op verschillende planten, tot ze een geschikt plekje heeft gevonden. De eitjes worden afgezet in een bloemknop of aan het uiteinde van een jong blaadje.