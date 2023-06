In de lente regent het rupsenpoep

Het Elper Westerveld, een heideterrein naast het dorp Elp, ziet zwart van de rupsenpoep. Het is een fenomeen dat zich in de lente op meerdere plekken voordoet, en vooral onder eiken goed zichtbaar is. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de rupsenpiek eerder of later in het voorjaar plaats.