Nieuwe natuur: 'Geduld is ontzettend belangrijk'

Arnolds denkt terug aan het begin. "Het was helemaal kaal, geploegde aarde zonder een plantje of boom. Je zou zeggen wie begint eraan, maar dat vond ik juist een leuke uitdaging om vanuit niets, dat is natuurlijk wat overdreven, maar om vanuit niets iets te maken." Om goede omstandigheden te creëren voor natuur is op veel plekken letterlijk in de bodem geschept. "Het graafwerk en de daarmee gepaard gaande creativiteit was mede aanleiding om het terrein de naam 'Schepping' mee te geven", aldus Arnolds.

Bloemen

"Hier zie je veel boterbloemen. Niet de gewone boterbloem die overal in de wei staat, dus de scherpe of de kleine, maar de knolboterbloem. Dat is een soort van kalkrijke, wat lemige grond. Dit leuke plantje is de kleine pimpernel, ook typisch een soort die je meer langs de rivieren ziet en in Zuid-Limburg bijvoorbeeld. En hier zie je al een orchidee, de gevlekte orchis, die net in bloei komt. Die is hier vanzelf verschenen, dat is geweldig. Deze duikt hier sinds een jaar of vijf op."