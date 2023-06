Kunstenaars leggen veelzijdigheid Drentsche Aa vast

Seizoen

Elke twee maanden gaan de kunstenaars aan de slag. Van Ommen: "We hebben de Drentse Aa opgesplitst in tien stukken. Elke keer als de beek een andere naam krijgt, hebben we weer een nieuwe maand. Dus het hele jaar door hebben we steeds andere beelden, andere sferen die we kunnen vastleggen. We beginnen in januari bij de bron en we eindigen in het najaar bij de monding, zo pakken we de jaargetijden mee en de verschillende plekken van de Drentsche Aa."