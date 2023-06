Elper Westerveld: 'Het miegelt hier van het leven'

Links en rechts van het pad valt van alles te ontdekken. Eigenaar het Drents Landschap heeft een ommetje gemaakt van vier kilometer dat zowel door het dorp als over het veld gaat. Nog in het dorp gaat de wandeling langs de twee oudste boerderijen van het dorp. In 1840 waren er 243 dorpsbewoners, in 2022 waren het er 335. In de eerste helft van de twintigste eeuw had het dorp twee bekende inwoners: de kunstschilders Reinhart Dozy en Louis Albert Roessingh.