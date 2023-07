Scholekster van voetbalclub Asserboys geringd: 'Ik hoop dat de populatie gezond blijft'

Het platte dak van de kantine van Asserboys is al jaren de broedplek van scholeksters. Het jong is al van het dak gesprongen. Vliegen kan ie nog niet, maar hij rent als een snelle spits over het voetbalveld. Vogelonderzoekers Rinus Dillerop en Bert Dijkstra weten de vogel te vangen om hem te ringen.

"Het is een gezonde vogel: vrij monter, pikt in de hand", zegt Dillerop. De pootjes worden snel voorzien van een metalen ring met een uniek nummer en kunststof kleurringen. Ook wordt de vogel gemeten. Al deze gegevens zijn nodig voor onderzoek. "Wij voorzien ze van ringen, zodat je ze als individu kan herkennen en zodat je ze jaren kan volgen. Gemiddeld kan een scholekster wel veertien tot zestien jaar oud worden. Met een record van 46 jaar."

De scholekster is van oorsprong een kustvogel, maar broedt nu ook in de steden van Drenthe. Dillerop en Dijkstra onderzoeken deze ontwikkeling al vijftien jaar. Dillerop: "Wij monitoren scholeksters in stedelijk gebied, omdat je een verandering ziet: scholeksters gaan bovenop grinddaken broeden. Daar zie je dat het succes van overleving van jonge beesten hoger is dan in het buitengebied."

Grinddak in plaats van de kust

Bovenop het platte dak van de voetbalclub weten de scholeksters ook al jaren jongen groot te brengen. In de ogen van de scholekster lijkt het grind op de kust, met de schelpen en dergelijke. "Dat de scholekster zich op een of andere manier weet aan te passen in ons bevolkte landje; dat maakt het bijzonder. Wil je daar iets meer over te weten komen, dan is langdurig onderzoek noodzakelijk."

Maar ook al weten de scholeksters een broedplek te vinden, soms ook op hele drukke stedelijke plekken, het gaat niet goed met deze vogelsoort. Daarom hebben vogelorganisaties Sovon en de Vogelbescherming 2023 uitgeroepen tot Jaar van de Scholekster. "Het is al de tweede keer dat het Jaar van de scholekster is. Het gaat heel slecht met de scholekster", zegt Dillerop. "Ze produceren te weinig jongen om een gezonde populatie in stand te houden."

'Met alle liefde'

Er zijn verschillende bedreigingen: verstoring, intensieve landbouw en predatie zijn een paar voorbeelden. Wat de verhuizing naar stedelijk gebied precies betekent voor deze vogels is nog niet duidelijk. Daarom is onderzoek zo belangrijk. Het is wel een tijdrovende klus. Dillerop: "Er gaan heel wat vrije uurtjes inzitten en dat doe ik met alle liefde. Je hoopt gewoon dat die populatie gezond blijft. Dat er veel jongen worden geboren en dat die het redden, dat ze een plekje kunnen vinden samen met ons."