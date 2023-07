Onderzoek naar haviken in Drenthe: 'Een soort verplichting naar de natuur'

Afnemend voedselaanbod

In de jaren 70 en 80 was de havikstand drie keer zo groot als tegenwoordig. "In de loop van de jaren tachtig zagen we dat het gewicht van de jongen aan het afnemen was. Ongeveer vijf jaar later begon de havikstand te dalen. Dat had te maken met een afnemend voedselaanbod", legt Van Manen uit.

"Als prooien schaars worden, wordt het lastiger voor een havik om voldoende eten bij elkaar te sprokkelen. Vroeger leefde de havik van postduiven, konijnen, fazanten, weidevogels, kraaien en meeuwen, het kon maar niet op. Daardoor kon de havikstand erg hoog worden."

Nieuw evenwicht

Door verschillende oorzaken is het aantal prooidieren afgenomen. Van Manen: "Er worden lang niet meer zoveel postduiven gehouden in het noorden van het land als destijds. Fazanten worden niet meer uitgezet door jagers, dat mag niet meer. En weidevogels, dat weten we allemaal, daar liggen andere oorzaken aan ten grondslag."

"Nu broedt hier nog maar 30 procent van het aantal haviken dat destijds in de Boswachterij Ruinen broedde. Maar de jongen zijn in een perfecte conditie en ze zijn weer zwaarder geworden. Je zou kunnen zeggen dat er nu meer evenwicht in de populatie zit dan in de jaren 90 toen de aantallen zo hoog waren."

Tijdens het ringen blijven de jongen aardig rustig, Moeder havik komt in een boom vlakbij zitten en houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. "Het is uiteraard een beetje stressvol voor ze, maar niet heel zwaar. Ik zet ze terug en ik denk dat ze het over een uurtje vergeten zijn."

Verplichting naar de natuur