Steenuilen in Drenthe krijgen een kans op 'rommelige' erven

Kleinschalig boerenlandschap

Met name het zuidwestelijke deel van de provincie is een belangrijk gebied voor de steenuil. "We hebben hier gelukkig nog het kleinschalige boerenlandschap", zegt Bruulsema. "En er is een werkgroep die al dik dertig jaar met de steenuil actief is." Zo werd begin juni een van de nesten door de werkgroep geringd. Ook het gewicht werd genoteerd en de vleugellengte opgemeten. Met al deze gegevens kan de conditie van de vogels in kaart gebracht worden. Het ringen helpt mee in het onderzoek naar de verspreiding.