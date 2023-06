De revolutie is begonnen: van grijs naar groen schoolplein in Ruinerwold

Van grijs naar groen: het schoolplein van CBS De Arendsvleugel in Ruinerwold is compleet veranderd. Vandaag is het vernieuwde plein officieel geopend. Het is de eerste van de Groene Schoolpleinen Revolutie die in heel Drenthe voet aan de grond krijgt.

Dertig schoolpleinen in Drenthe worden aangepakt. IVN Noord, Stichting Kunst & Cultuur en SportDrenthe werken samen met scholen aan deze revolutie, financieel ondersteund door de provincie Drenthe.

Het doel is om kinderen een groene buitenruimte te bieden, die de fantasie prikkelt en het bewegen stimuleert. Want volgens de initiatiefnemers zijn te veel pleinen volledig versteend, is er te weinig uitdaging te vinden en hebben hitte en regen er vrij spel. Het plein van De Arendsvleugel is een voorbeeld van hoe het óók kan.

Ontdekken en beleven

"Ons plein is bijzonder geworden. Het was een grijs plein, maar als je nu om je heen kijkt zie je ontzettend veel groen en speelmaterialen, wat we eerst niet hadden", zegt Marieke Lunenborg, leerkracht van groep 7/8. Ze ziet meteen het effect: kinderen waren eerder aan het zoeken naar wat ze in de pauze konden doen. Nu wordt er naar hartenlust gespeeld; er is op het nieuwe plein voor alle kinderen meer te ontdekken en te beleven.