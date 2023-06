Saakje van Tellingen uit Schoonoord is de meest loze Drent van 2023

Saakje van Tellingen heeft de Drentse kennisquiz LOOS gewonnen en is nu een jaar lang de 'meest loze Drent'. De 66-jarige Schoonoorder heeft meerdere keren meegedaan aan de quiz en eindelijk sleept ze nu de titel in de wacht.

In de spannende finale ging de strijd lange tijd gelijk op. In de derde spelronde wist Saakje flink wat punten binnen te halen en zo plaatste zij zich rechtstreeks voor de bekende finaleronde. De twee andere kandidaten hadden een gelijke stand en presentator Aaldert Oosterhuis moest dus met een benaderingsvraag bepalen wie er nog meer door mocht. Theo Trul uit Assen viel af en eindigde dus op de derde plek in deze wedstrijd.