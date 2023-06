Op de knieën om kriebelbeestjes te zoeken

ROEG! bestaat tien jaar en dat is reden tot een feestje. Het jubileumjaar is afgetrapt tijdens de ROEG!-dag in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. De boswachters en andere experts die we kennen uit de uitzendingen geven verschillende excursies en er zijn activiteiten voor jong en oud.

Boswachter Kees van Son trapt af met een zoektocht naar kriebelbeestjes. Samen met een groep kinderen en hun ouders gaat hij het bos in.

Kriebelen

Op een rijtje gezeten op een omgevallen boomstam vertellen de kinderen een voor een wat zij kriebelbeestjes vinden. "Spinnen, kevers, muggen, mieren en rupsen." Het begint al te kriebelen. "Het ergste is als er iets kriebelt onder je kleren, maar je weet niet wat voor beestje het is", vindt Van Son. Zover zal het niet komen. De kinderen krijgen een loeppotje en zoeken op de knieën de bosgrond af, achter takken en onder boomschors. "Je mag best vieze handen en vieze kleren krijgen, dat is helemaal niet erg."

Opbrengst