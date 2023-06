Boswachters van de toekomst zijn van vele markten thuis

ROEG! bestaat tien jaar en dat is reden voor een feestje. Het jubileumjaar is afgetrapt tijdens de ROEG!-dag in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. De boswachters en andere experts die we kennen uit de uitzendingen geven verschillende excursies en er zijn activiteiten voor jong en oud.

Natuurwerk

"De boswachters van de toekomst", aldus Loes van der Laan. Een van de rangers beaamt dit. "Door het jaar heen hebben we elke maand een activiteit. We werken in de natuur of we helpen met een dag zoals vandaag. Hartstikke gezellig." De rangers zijn een initiatief van IVN Natuureducatie. De jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 helpen met onderhoud, zoals opslag verwijderen, en tellingen van bijvoorbeeld vlinders of muizen. Ze leren over de natuur en hebben ondertussen veel lol.