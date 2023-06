'Snelcursus' vogels luisteren met boswachter Evert Thomas

ROEG! bestaat tien jaar en dat is reden voor een feestje. Het jubileumjaar is afgetrapt tijdens de ROEG! dag in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. De boswachters en andere experts die we kennen uit de uitzendingen geven verschillende excursies en er zijn activiteiten voor jong en oud.

Boswachter Evert Thomas is officieel met pensioen maar deze dag laat hij niet aan zich voorbij gaan. Hij neemt de deelnemers mee het bos in om te luisteren naar vogelgeluiden.

Zingen

Hopelijk werken de vogels mee. "Ik heb wel eens vogelrondjes gelopen 's ochtends vroeg en dan hoorde ik heel weinig", aldus Thomas. "Ik dacht: hoe kan het nou dat ze nu allemaal tegelijk hun mond houden. En op een ander moment, het is alsof ze elkaar aansteken, worden ze allemaal in een keer actief." Er is gelukkig genoeg te horen. "Dat is de zwartkop, een klein bruin vogeltje met een zwart kapje. Ik hoor een vink en een fitis. Zo kun je zonder van je plek te komen een aantal soorten herkennen en dan weet je in ieder geval dat ze er zitten."