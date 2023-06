Dit weekend in de Drentse natuur: 10 en 11 juni

Help dit weekend mee met de libellentelling. Nederland is een echt libellenland: er komen hier ongeveer 65 soorten libellen voor. Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling staan veel libellensoorten onder druk. Tijdens de telling peilen we hoe het gaat met de verschillende soorten in de tuin. Kies een zonnig moment om mee te doen en geef je waarnemingen door via deze website