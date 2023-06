Beleef de TT van 1954 in het Drents Archief

Geoff Duke, Nello Pagani, Carlo Ubbiali en Drikus Veer. Het zijn de klinkende namen uit de internationale motorsport van de begin jaren vijftig. Volgende week komen ze weer tot leven in het Drents Archief in Assen, dat tijdens de TT-week een film over de TT van 1954 vertoont.

1954 is het laatste jaar dat er over het 16,5 kilometer lange circuit wordt geracet tussen Assen, Hooghalen en Laaghalerveen. Motoren ronken, het is stoffig en er staan tienduizenden motorsportfans langs de baan. Tussen grazende koeien en paarden scheuren coureurs over klinkerwegen met snelheden van ruim boven de 180 kilometer per uur.