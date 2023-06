Stilte voor de storm: TT-campings bijna klaar voor eerste feestgangers

Het is bijna niet voor te stellen, maar over een weekje staan de weilanden rond het TT Circuit weer helemaal vol met caravans, campers, tenten en alles wat daarvoor moet doorgaan. Nu is het er nog rustig, op een paar mensen na die de TT-campings weer klaarmaken voor het grote feest.

Zo zijn ze op TT-camping Seinen nog bezig met de laatste voorbereidingen. "We zijn nog druk aan het poetsen, want alles moet weer blinken", zegt eigenaar Seinen. "We maken de koelkasten, diepvriezen, toiletten en de bar schoon." Seinen verwacht dinsdag de eerste gasten te verwelkomen.

'Zaterdag de laatste klusjes'