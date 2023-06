Invasieve exoten: 'Een van de oplossingen is er niet meer over praten en zand erover'

ROEG! bestaat tien jaar en dat is reden voor een feestje. Het jubileumjaar is afgetrapt tijdens de ROEG!-dag in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. De boswachters en andere experts die we kennen uit de uitzendingen geven verschillende excursies en er zijn activiteiten voor jong en oud.

Natuurkenner Hans Dekker van de provincie Drenthe gaat met een groepje belangstellenden het Kloosterveld op, een nieuw natuurgebied achter het bezoekerscentrum. De plek is nog maar een paar jaar oud maar kent nu al de nodige problemen. Een laagte dreigde dicht te groeien met de invasieve exoot watercrassula. Daarop is besloten het natte gebied te veranderen in een zandvlakte.

Toedekken

"Een van de oplossingen is er niet meer over praten en zand erover", aldus ecoloog Dekker. "Hier is een laagte gedempt. De haard van watercrassula is bedekt met een halve meter zand." In eerste instantie leek sprake te zijn van een beginnende besmetting, maar volgens Natuurmonumenten vormde de situatie een gevaar voor de biodiversiteit in het Dwingelderveld. Door het ven met zand te bedekken, verdwijnt de watercrassula.

Veranderingen

Tijdens zijn rondleidingen merkt Dekker dat mensen weinig weten over wat er allemaal gaande is op het Dwingelderveld de laatste jaren. "Ik vind het leuk om te vertellen over de achtergrond van de veranderingen en de verschillen aan te geven tussen de tijd daarvoor en nu. Je ziet echt de positieve gevolgen." Een van de plekken waar Dekker geïnteresseerden mee naartoe neemt is het 'afvalputje van het Dwingelderveld'.