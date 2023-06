Sporen zoeken: 'Het bos zit vol met verhalen'

ROEG! bestaat tien jaar en dat is reden tot een feestje. Het jubileumjaar is afgetrapt tijdens de ROEG!-dag in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. De boswachters en andere experts die we kennen uit de uitzendingen geven verschillende excursies en er zijn activiteiten voor jong en oud.

Aaldrik Pot was ooit boswachter maar werkt nu als ecoloog in Drenthe voor Staatsbosbeheer. Een van zijn grote passies is het kijken naar diersporen. Hij neemt een groep belangstellenden mee het bos in. "Vandaag gaan we door de ogen van een ree naar dit bos kijken."

Reeën

"Hier valt me meteen al iets op", zegt Pot. "Als je om je heen kijkt en je gaat met je ogen langs de boompjes dan is er één waarbij iets afwijkt. Hier zit een beschadiging aan. Altijd interessant om even te kijken wat dat zou kunnen zijn." Het blijkt een oude beschadiging te zijn, een veegspoor van het gewei van een reebok. "Reebokken hebben boven op hun kop tussen het gewei geurklieren zitten. Reeën praten in geur, ze zetten overal hun geur af door met het gewei heen en weer te vegen."

Naar bed

Ook een onopgemaakt reeënbed vertelt een verhaal. "Dit is een ligplek van een ree. Ze lopen vaak over dezelfde paden als wij, nadat wij het bos verlaten hebben. Ze kunnen heel dicht aan zo'n pad liggen. Ze krabben voorzichtig de bovenlaag weg totdat het voldoende groot is en dan gaan ze erin liggen. Met een beetje mazzel kun je precies zien hoe het dier z'n poten heeft gehouden, waar zijn kont heeft gelegen en waar hij met z'n kop naartoe lag. Om 's ochtends genoeg energie op te doen liggen ze altijd met hun kop in de zon."