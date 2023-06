Wildcam legt vast: steenmarter gaat dwars door de beveiliging van nestkast

Een steenmarter heeft in Ansen ingebroken in een beveiligde nestkast van een paartje steenuilen. De speciale sluis die is gemaakt om steenmarters te weren, blijkt niet te werken, zo is voor het eerst op camera vastgelegd.

Toch niet 'het ei van Columbus'

Met de anti-martersluis leek het gevaar geweken. De sluis is een smalle doorgang vooraan de nestkast, waar alleen een steenuiltje doorheen zou passen. Claus van den Hoek van de Vogelwacht Uffelte is een van de ontwikkelaars. "De afgelopen vijf jaar hebben we aan de sluis gewerkt. Iedere keer weer iets aan verbeterd. We hebben ook een proef gehad met een marter, die we op allerlei manieren in de kast probeerden te lokken. Maar hij kwam er niet in! We dachten: dit is het ei van Columbus."