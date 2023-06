Onderzoek naar DNA van kamsalamanders in poelen: 'Drenthe doet het van oudsher goed'

Onderzoekers van Waardenburg Ecology hebben van tientallen poelen in Drenthe eDNA verzameld. Dit 'environmental DNA' moet aanwijzingen geven over een beschermde amfibie: de kamsalamander.

Gerard Smit is een van de onderzoekers. Hij steekt een stok met een filter in een poel op het Holtingerveld. Een stuk of tien andere wateren worden vandaag 'bemonsterd'. "Met dit apparaat trekken we water door een filtertje", legt hij uit. In dat filtertje blijft alle DNA achter, op het lab wordt bekeken of het DNA van de kamsalamander betreft.

Op het droge

"Deze stok is ervoor bedoeld om op afstand verschillende monsters te kunnen nemen, zodat je niet het water in hoeft", zegt Smit. Het is efficiënter dan met een schepnet zoeken, bovendien is het beter voor de amfibieën. Doordat de onderzoeker het water niet in gaat, is er minder kans op vervuiling, op ongewenste verspreiding van schimmels en andere ziektes.

Ook al is deze methode efficiënt, het is nog een hele klus, want het gaat om tientallen poelen. Die liggen verspreid in vier Natura 2000-gebieden: Drents-Friese Wold, Drentsche Aa, Dwingelderveld en Holtingerveld. De provincie Drenthe wil van deze gebieden weten waar de kamsalamander leeft.