De wilde verhalen van TT-superfan Bé Hoiting

- De inmiddels 95-jarige Cecil Sandford won de TT van 1952, die toen nog door Hooghalen kwam. De Britse Sandford is de oudste nog levende wereldkampioen wegrace. Aan de TT bewaart hij goede herinneren, je leest z'n verhaal hier - Vorig jaar blikten we ook terug met Jim Redman, die ondertussen 92 jaar oud is. De in Rhodesië geboren Redman won in 1964 drie races tijdens één TT. "A very good day at the office", zei hij daar vorig jaar over.