Race-walhalla: mancave vol met racehelden

Valentino Rossi, Giacomo Agostini, maar ook Wil Hartog, Jack Middelburg, Egbert Streuer en Bernard Schnieders. Talloze coureurs die ooit de TT Assen reden, van wei de meesten 'm wonnen, staan op een speciale collage in de mancave bij Bert Lunsing in Grolloo achter het huis.

TT-fans, je hebt ze in alle soorten en maten. De een verzamelt handtekeningen, de ander probeert in contact te komen met zijn helden. Lunsing wilde ze allemaal op een foto. "Ik heb dit spandoek ooit bij het WK IJsspeedway in Assen zien hangen. Dat wilde ik hebben."