Welke vlinders vliegen in jouw tuin?

Het is vaste prik in juli: de tuinvlindertelling van de Vlinderstichting. Ieder jaar tellen vrijwilligers de vlinders die zij in hun tuin zien vliegen. Erg belangrijk, aldus de stichting, omdat slecht gaat met de vlinders in ons land. Het verzamelen van gegevens helpt bij het beschermen van de kwetsbare soorten.

De afgelopen tuinvlindertelling kende een opvallende nieuwkomer. De keizersmantel is een soort die normaliter niet in tuinen voorkomt, maar in bossen met veel viooltjes. Na een afwezigheid van dertig jaar is de dagvlinder sinds 2015 terug in ons land. In Drenthe werd de keizersmantel drie keer waargenomen. Verder werden de dagpauwoog en het landkaartje vooral veel in het noorden gezien. De citroenvlinder werd in vergelijking met andere provincies veel in Drenthe geteld.