Exotische mieren vinden hun weg naar Drenthe

Handel

Als handels- en doorvoerland komt Nederland veel in aanraking met exoten, aldus Nature Today . Het is vooral de handel in planten met kluit die ervoor zorgt dat exotische mieren hier terecht komen. Tot nu toe zijn zo'n vijfenveertig gevestigde exoten vastgesteld, de meesten daarvan komen alleen voor in verwarmde gebouwen maar een tiental ook daarbuiten. Hoe meer mieren in de steden, hoe groter de kans dat zij zich ook in de natuur vestigen en daar overlast veroorzaken.

Drenthe

In onze provincie duikt ook wel eens een exoot op. Zo vond mierenliefhebber Niels Grobben ooit een kolonie rode schorpioenmieren in zijn kerststukje. Het kerststukje kocht hij in een tuincentrum. "Er is weinig bekend over het aantal exotische mieren in onze provincie", aldus kenner Diliana Welink. "Maar het moet hier ook aan de orde zijn, want hier wonen ook mensen die planten kopen of van vakantie meenemen."